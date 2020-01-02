Популярна американська модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

Так, модель в одній крихітній білизні, а її пишні форми прикриває наряд з мережива. Як можна помітити, дівчина позує повністю без білизни.

Сам знімок зроблений в чорно-беломцвете.

«Я входжу в 2020 рік з ясним розумом і чистим серцем. Якщо ти зробив мені погано, я прощаю тебе. Якщо ти мені повинен, давай вважати, що ми квити. Якщо ти сердишся на мене, я приношу свої вибачення. Якщо наші шляхи розійдуться, я щиро бажаю тобі всього найкращого. Це початок нового десятиліття, час скинути мертву шкіру, зроблену з старих образ, егоїзму, гордості і образи. Життя занадто коротке, щоб бути кимось ще, крім щасливого, здорового і кращого паршивого варіанти самого себе», - йдеться у підписі.

Як повідомлялося раніше, Ебігейл Речфорд привернула до себе увагу провокаційними кадрами і грамотною рекламною кампанією, які підняли модель на пік популярності.

Ебігейл Речфорд з тих пір стала однією з найбільш высокооплачеваемых моделей спідньої білизни і купальників в світі. Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де демонструє результати своїх фотосесій. На її блог підписано понад 9 мільйонів користувачів мережі.

Зовсім недавно пишнотіла красуня зважилась продемонструвати знімки у відвертому мереживній вбранні. Так, в її блозі з'явилися знімки, де брюнетка позує лежачи в ліжку. При цьому вона згинається в провокаційних позах, пропонуючи користувачам мережі вибрати найкращий варіант.

На ній одне лише мереживну білизну блакитного відтінку, який вигідно підкреслює кожен вигин ідеального тіла красуні. На обличчі яскравий макіяж, а волосся завите в хвилі.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.