Популярная американская модель и актриса Эбигейл Рэтчфорд в очередной раз поразила поклонников соблазнительными фото, на которых позировала в одном лишь белье

Как Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд привлекла к себе внимание провокационными кадрами и грамотной рекламной кампанией, которые подняли модель на пик популярности.

Эбигейл Рэтчфорд с тех пор стала одной из самых высокооплачеваемых моделей нижнего белья и купальников в мире. Кроме того, она активно ведет свою страницу в Instagram, где демонстрирует результаты своих фотосессий. На ее блог подписано более 9 миллионов пользователей сети.

Совсем недавно пышнотелая красотка решилась продемонстрировать снимки в откровенном кружевном наряде. Так, в ее блоге появились снимки, где брюнетка позирует лежа в постели. При этом она изгибается в провокационных позах, предлагая пользователям сети выбрать лучший вариант.

На ней одно лишь кружевное белье голубого оттенка, которое выгодно подчеркивает каждый изгибы идеального тела красотки. На лице яркий макияж, а волосы завиты в волны.

Пользователи сети тут же принялись восхищаться откровенными снимками Эбигейл, оставив для брюнетки множество комплиментов.

"Вы прекрасны ❤️. Идеальная Картинка 😍", "Вау Эбигейл, люблю все 3 фото, выглядят потрясающе, невероятно, идеальная во всех отношениях ❤😍💋😘", "Ты выглядишь очень мило, дорогая, спасибо за фото", "Ты самая красивая женщина ..... из всех!!!!".

Также ранее сообщалось, что 27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась с поклонниками очередным интересным снимком с легкой ноткой эротики.