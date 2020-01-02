Модель та інстадива Олена Омович, яку порівнюють через пишні форми з американським секс-ідолом Кім Кардашьян, знову втратила всякий сором і поділилася жарким знімком

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим кадром в "сторіз" в Instagram. Олена постала в коротенькому білому топі (навіть груди не прикриває) з капюшоном і спортивних блакитних штанях з білою широкою гумкою на поясі.

Модель вирішила додати пікантності кадру, щоб градус сексапільності аж зашкалював. Вона підняла руки вгору, щоб і без того короткий топ задерся ще більше. Таким чином, стає зрозуміло, що вона без бюстгальтера. Скількох шанувальників її соковиті пружні принади змусили почервоніти? Також дівчина спустила штани так, що видно її білі трусики. Безумовно, тонка талія і великі круглі стегна нікого не можуть залишити байдужим.

Раніше ми повідомляли, Олена здивувала ляльковим образом. Вона показала у соцмережі знімки, на яких постала в чорному корсеті з неймовірно привабливою зоною декольте, короткій пишній спідниці рожевого кольору і чорних ботфортах. Модель позувала на фоні стенду, де написано "Barbie". І дійсно, красуня виглядає на кадрах так, ніби нежива, але зате дуже розкішна.

Також ми писали, Омович зважилася на шалений вчинок. Вона вийшла на сніг абсолютно голою - і все заради вдалого фото. До речі, на ній з одягу тільки шапка Санти і білі чобітки. Інтимні місця фотограф прикрив пальцями.

"Завдяки таким фото, нерухомість навколо стала дорожче"; "там хтось з вулиці на тебе дивиться знаеш😂?"; "Уявляю реакцію людей, які живуть напротив))😂"; "Бомба!!!❤️"; "Куколка!!!❤️", - коментуючі прийшли в захват від сміливого кадру.

Це фото зібрало за добу понад 20 000 лайків і сотні коментарів.

Відзначимо, що раніше модель вже позувала на балконі. Тоді вона пораділа, що в Києві випав сніг. На ній були мереживні трусики, хутряна шапка й пухнасті рукавички.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka,украинская Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.