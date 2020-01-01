Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, розбурхала мережу відвертим образом

23-річна американська модель палестинського походження Белла Хадід є однією з найвідоміших моделей у світі, пише Politeka.net.

На цей раз вона вразила шанувальників незвичайним образом, позуючи в одній білизні. Белла вирішила своєрідно привітати своїх передплатників і до своїх побажань прикріпила напівоголені знімки. Одягалася красуня в джинсовий мініатюрний купальник та білий капелюшок.

Під час фотосесії модель не упустила можливості продемонструвати свою шикарну фігуру з усіх ракурсів.

Шанувальники моделі відповіли взаємністю на привітання Белли, але не могли не оцінити її ідеальне тіло.

За кілька годин пост зібрав понад шістсот тисяч лайків.

Раніше Хадід опублікувала знімок в сміливому образі. На фото Белла демонструє свої принади, прикривши їх крихітним чорним купальником.

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де викладає знімки з життя та рекламних фотосесій. За її життям стежать понад 26 мільйонів передплатників.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі похвалилася принадами без одягу.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі подратувала спокусливими формами.