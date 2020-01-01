Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, розбурхала мережу відвертим образом
23-річна американська модель палестинського походження Белла Хадід є однією з найвідоміших моделей у світі, пише Politeka.net.
На цей раз вона вразила шанувальників незвичайним образом, позуючи в одній білизні. Белла вирішила своєрідно привітати своїх передплатників і до своїх побажань прикріпила напівоголені знімки. Одягалася красуня в джинсовий мініатюрний купальник та білий капелюшок.
Під час фотосесії модель не упустила можливості продемонструвати свою шикарну фігуру з усіх ракурсів.
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Шанувальники моделі відповіли взаємністю на привітання Белли, але не могли не оцінити її ідеальне тіло.
За кілька годин пост зібрав понад шістсот тисяч лайків.
Раніше Хадід опублікувала знімок в сміливому образі. На фото Белла демонструє свої принади, прикривши їх крихітним чорним купальником.
Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де викладає знімки з життя та рекламних фотосесій. За її життям стежать понад 26 мільйонів передплатників.
Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.
Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі похвалилася принадами без одягу.
Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі подратувала спокусливими формами.