Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенным образом
23-летняя американская модель палестинского происхождения Белла Хадид является одной из самых знаменитых моделей в мире, пишет Politeka.net.
На этот раз она поразила поклонников необычным образом позируя в одном белье. Белла решила своеобразно поздравить своих подписчиков и к своим пожеланиям прикрепила полуобнаженные снимки. Облачилась красавица в джинсовый миниатюрный купальник и белую шляпку.
Во время фотосессии модель не упустила возможности продемонстрировать свою шикарную фигуру со всех ракурсов.
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Поклонники модели ответили взаимностью на поздравления Беллы, но не могли не оценить ее идеальное тело.
Всего за несколько часов пост собрал более шестисот тысяч лайков.
Ранее Хадид опубликовала снимок в смелом образе. На фото Белла демонстрирует свои прелести, прикрыв их крошечным черным купальником.
Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где выкладывает снимки из жизни и рекламных фотосессий. За ее жизнью следят более 26 миллионов подписчиков.
Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.
Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.
Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.