Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенным образом

23-летняя американская модель палестинского происхождения Белла Хадид является одной из самых знаменитых моделей в мире, пишет Politeka.net.

На этот раз она поразила поклонников необычным образом позируя в одном белье. Белла решила своеобразно поздравить своих подписчиков и к своим пожеланиям прикрепила полуобнаженные снимки. Облачилась красавица в джинсовый миниатюрный купальник и белую шляпку.

Во время фотосессии модель не упустила возможности продемонстрировать свою шикарную фигуру со всех ракурсов.

Поклонники модели ответили взаимностью на поздравления Беллы, но не могли не оценить ее идеальное тело.

Всего за несколько часов пост собрал более шестисот тысяч лайков.

Ранее Хадид опубликовала снимок в смелом образе. На фото Белла демонстрирует свои прелести, прикрыв их крошечным черным купальником.

Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где выкладывает снимки из жизни и рекламных фотосессий. За ее жизнью следят более 26 миллионов подписчиков.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.