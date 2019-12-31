Модель показала все, що можна!

Популярна американська модель Ебігейл Речфорд виставила напоказ ідеальні форми без білизни

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, опублікованому знімку Речфорд позує без білизни, виставивши напоказ ідеальну груди. Пікантне місце дівчина вирішила прикрити наклейками.

Уточнимо, що на іншому знімку модель позує верхи на Lamborghini у червоній білизні та одязі в сітку.

Однак шанувальники дівчини не змогли висловити свою думку про вбранні кумира, оскільки знімки Ебігейл опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, американська модель і актриса Ебігейл Речфорд в черговий раз вразила шанувальників спокусливими фото, на яких позувала в одному лише білизну.

Дівчина привернула до себе увагу провокаційними кадрами і грамотною рекламною кампанією, які підняли модель на пік популярності.

Ебігейл Речфорд з тих пір стала однією з найбільш высокооплачеваемых моделей спідньої білизни і купальників в світі. Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де демонструє результати своїх фотосесій. На її блог підписано понад 9 мільйонів користувачів мережі.

Зовсім недавно пишнотіла красуня зважилась продемонструвати знімки у відвертому мереживній вбранні. Так, в її блозі з'явилися знімки, де брюнетка позує лежачи в ліжку. При цьому вона згинається в провокаційних позах, пропонуючи користувачам мережі вибрати найкращий варіант.

На ній одне лише мереживну білизну блакитного відтінку, який вигідно підкреслює кожен вигин ідеального тіла красуні. На обличчі яскравий макіяж, а волосся завите в хвилі.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.