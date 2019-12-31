Модель показала все, что можно!

Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд выставила напоказ идеальные формы без белья

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует без белья, выставив напоказ идеальную грудь. Пикантное место девушка решила прикрыть наклейками.

Уточним, что на другом снимке модель позирует верхом на Lamborghini в красном белье и наряде в сетку.

Однако поклонники девушки не смогли высказать свое мнение о наряде кумира, поскольку снимки Эбигейл опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, американская модель и актриса Эбигейл Рэтчфорд в очередной раз поразила поклонников соблазнительными фото, на которых позировала в одном лишь белье.

Девушка привлекла к себе внимание провокационными кадрами и грамотной рекламной кампанией, которые подняли модель на пик популярности.

Эбигейл Рэтчфорд с тех пор стала одной из самых высокооплачеваемых моделей нижнего белья и купальников в мире. Кроме того, она активно ведет свою страницу в Instagram, где демонстрирует результаты своих фотосессий. На ее блог подписано более 9 миллионов пользователей сети.

Совсем недавно пышнотелая красотка решилась продемонстрировать снимки в откровенном кружевном наряде. Так, в ее блоге появились снимки, где брюнетка позирует лежа в постели. При этом она изгибается в провокационных позах, предлагая пользователям сети выбрать лучший вариант.

На ней одно лишь кружевное белье голубого оттенка, которое выгодно подчеркивает каждый изгибы идеального тела красотки. На лице яркий макияж, а волосы завиты в волны.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.