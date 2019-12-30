Відома модель, ангел "Victoria’s Secret" Белла Хадід постала у спокусливому образі

Зірка опублікувала гаряче відео в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. На кадрах Белла постала в одній сорочці, під якою не було ліфчика, так і хочеться сказати: "Які великі принади!" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вона відчинила наряд, щоб продемонструвати соковиті принади. Також з одягу на Хадід лише білі трусики. Завершували її образ модні блакитні окуляри.

Дівчина елегантно вигнулася, сидячи на шезлонгу. Вона закинула руки назад, щоб прибрати волосся в пучок. Після цього модель поклала за вухо яскраву квітка. При цьому Белла виглядає неймовірно сексуально.

Лише за 50 хвилин пост зірки зібрав майже 700 тисяч лайків та багато коментарів. Підписники захопилися фігурою знаменитості.

Варто відзначити, що зараз на модель підписані 27,5 мільйонів осіб.

Нагадаємо, деякий час тому Белла Хадід опублікувала у своєму блозі Instagram пікантне відео на якому постала в досить спокусливому вбранні, що підкреслює ідеальні форми красуні.

Так на відео, опублікованому в блозі Белла зняла себе навпроти дзеркала. В кадрі Хадід позує в чорній білизні, яка вигідно підкреслила сексуальні сідниці моделі, а також підкреслює красу її довгих ніг.

Раніше ми писали, що Белла позувала в чорному купальнику і виклала фото в своєму мікроблозі в Instagram. Белла продемонструвала ідеальну фігуру, пильно дивлячись у камеру.

Раніше повідомлялося, що Белла взяла участь у черговий фотозйомці для відомого бренду.

На свіжих опублікованих знаменитістю кадрах, вона всіляко красується перед камерами, поправляє макіяж і веде бесіди із людьми на майданчику.

Топ-модель з'явилася на цей раз у кілька ретро образах а - ля 70-ті: пишна уладка, лілові тіні, відкриті плечі, білий велюр... Так на одному з фото, модель засвітила свої груди - в кофті на гудзиках кілька з них були розстебнуті і через відкриті ділянки виднілися принади манекенниці.

Шанувальники завалили улюбленицю компліментами.

Варто відзначити, Беллу назвали найкрасивішою дівчиною планети.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі похвалилася принадами без одягу.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі подратувала спокусливими формами.