Известная модель, ангел "Victoria’s Secret" Белла Хадид предстала в соблазнительном образе

Звезда опубликовала горячее видео в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На кадрах Белла предстала в одной рубашке под которой не было лифчика, так и хочется произнести: "Какие большие прелести!" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она распахнула наряд, чтобы продемонстрировать сочные прелести. Также из одежды на Хадид лишь белые трусики. Завершали ее образ модные голубые очки.

Девушка изящно выгнулась, сидя на шезлонге. Она закинула руки назад, чтобы убрать волосы в пучок. После этого модель положила за ухо яркий цветок. При этом Белла выглядит невероятно сексуально.

Только за 50 минут пост звезды собрал почти 700 тысяч лайков и много комментариев. Подписчики восхитились фигурой знаменитости.

Стоит отметить, что сейчас на модель подписаны 27,5 миллионов человек.

Напомним, некоторое время назад Белла Хадид опубликовала в своем блоге Instagram пикантное видео на котором предстала в весьма соблазнительном наряде, подчеркивающем идеальные формы красотки.

Так на видео, опубликованном в блоге Белла сняла себя напротив зеркала. В кадре Хадид позирует в черном белье, которое выгодно подчеркнуло сексуальные ягодицы модели, а также подчеркивает красоту ее длинных ног.

Ранее мы писали, что Белла позировала в черном купальнике и выложила фото в своем микроблоге в Instagram. Белла продемонстрировала идеальную фигуру, пристально смотря в камеру.

Ранее сообщалось, что Белла приняла участие в очередной фотосъемке для известного брэнда.

На свежих опубликованных знаменитостью кадрах, она всячески красуется перед камерами, поправляет макияж и ведет беседы с людьми на площадке.

Топ-модель предстала на этот раз в нескольких ретро -образах - а-ля 70-е: пышная уладка, лиловые тени, открытые плечи, белый велюр... Так на одном из фото, модель засветила свою грудь - в кофте на пуговицах несколько из них были расстегнуты и через открытые участки виднелись прелести манекенщицы.

Поклонники завалили любимицу комплиментами.

Стоит отметить, Беллу назвали самой красивой девушкой планеты.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.