27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд поділилася з шанувальниками черговим цікавим знімком з легкою ноткою еротики

Проте менш спокусливим її образ від цього не став, передає Politeka.

На фото красуня позує в спідниці і топі світло-бежевого кольору від CHANEL, а також в чорних ботфортах. При цьому вона всілася на рояль, прийнявши пікантну позу, яка чудово демонструє її довгі ноги і пишні груди. Зазначимо також, що дівчина проігнорувала бюстгальтер, що добре помітно з-за тонкої тканини верху костюма.

Волосся Ебі зібрала у високий хвіст. Що ж стосується аксесуарів, то в цей раз міс Ретчфорд обійшлася без них.

Раніше Ебі постала перед підписниками в чорному напівпрозорому боді, під яким зовсім не було спідньої білизни. Модель виставила напоказ інтимні місця. Її дев'ятимільйонна аудиторія була в захваті від такої відвертості.

Дівчина відкрила рот і пильно дивилася в камеру. Розкішне волосся і макіяж з акцентом на очі доповнили відвертий образ, а завершили його чорні ботфорти.

Також Ебігейл вразила своєю відвертістю, коли позувала в басейні в одних червоних трусиках від купальника. При цьому головну гордість Ретчфорд вирішила прикрити рукою. Уточнимо, що доповнювали образ елегантні сережки і перстень.

Відомо, що через розкішну фігуру і сміливі фото Ебі вже завоювала прізвиська Бікінібейба та Ненаситна.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

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