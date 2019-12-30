27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась с поклонниками очередным интересным снимком с легкой ноткой эротики
Однако менее соблазнительным ее образ от этого не стал, передает Politeka.
На фото красотка позирует в юбке и топе светло-бежевого цвета от CHANEL, а также в черных ботфортах. При этом она уселась на рояль, приняв пикантную позу, которая прекрасно демонстрирует ее длинные ноги и пышную грудь. Отметим также, что для девушка проигнорировала бюстгальтер, что хорошо заметно из-за тонкой ткани верха костюма.
Волосы Эби собрала в высокий хвост. Что же касается аксессуаров, то в этот раз мисс Рэтчфорд обошлась без них.
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Ранее Эби предстала перед подписчиками в черном полупрозрачном боди, под которым совершенно не было нижнего белья. Модель выставила напоказ интимные места. Ее девятимиллионная аудитория была в восторге от такой откровенности.
Девушка приоткрыла рот и пристально смотрела в камеру. Роскошные волосы и макияж с акцентом на глаза дополнили откровенный образ, а завершили его черные ботфорты.
Также Эбигейл поразила откровенностью, когда позировала в бассейне в одних красных трусиках от купальника. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть рукой. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.
Известно, что из-за роскошной фигуры и смелых фото Эби уже завоевала прозвища Бикинибейба и Ненасытная.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.