27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась с поклонниками очередным интересным снимком с легкой ноткой эротики

Однако менее соблазнительным ее образ от этого не стал, передает Politeka.

На фото красотка позирует в юбке и топе светло-бежевого цвета от CHANEL, а также в черных ботфортах. При этом она уселась на рояль, приняв пикантную позу, которая прекрасно демонстрирует ее длинные ноги и пышную грудь. Отметим также, что для девушка проигнорировала бюстгальтер, что хорошо заметно из-за тонкой ткани верха костюма.

Волосы Эби собрала в высокий хвост. Что же касается аксессуаров, то в этот раз мисс Рэтчфорд обошлась без них.

Ранее Эби предстала перед подписчиками в черном полупрозрачном боди, под которым совершенно не было нижнего белья. Модель выставила напоказ интимные места. Ее девятимиллионная аудитория была в восторге от такой откровенности.

Девушка приоткрыла рот и пристально смотрела в камеру. Роскошные волосы и макияж с акцентом на глаза дополнили откровенный образ, а завершили его черные ботфорты.

Также Эбигейл поразила откровенностью, когда позировала в бассейне в одних красных трусиках от купальника. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть рукой. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.

Известно, что из-за роскошной фигуры и смелых фото Эби уже завоевала прозвища Бикинибейба и Ненасытная.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.