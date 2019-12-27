Девушка показала все, что можно!

Молодая американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками

Как сообщает Politeka, ними девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованном снимке девушка позирует с приспущенной желтой кофтой. Ее аппетитные формы, как можно заметить, прикрывает только крохотный купальник.

На другом снимке Рэтчфорд позирует в прозрачном боди сидя на стуле. Снимок сделан в черно-белом цвете.

Уточним, что поклонники не смогли высказать свое мнение о наряде модели, поскольку снимками она поделилась в Stories.

Ранее мы писали, что Рэтчфорд поделилась снимком, на котором позирует в красном кружевном боди и такого же цвета колготках в сеточку.

Образ Эби дополняют идеальный макияж и завитая роскошная копна волос. Аксессуаров, которыми мисс Рэтчфорд часто умело дополняет свой образ, в этот раз она не использовала, но красота девушки не стала менее яркой.

Всего за четыре часа после публикации фото собрало свыше 56 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Также мы рассказывали о том, что модель порадовала поклонников, позируя топлес. Жарким снимком она традиционно поделилась в соцсети.

В кадре девушка в бассейне. Она решила обойтись без верха купальника, представ перед фанатами в одних трусиках. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть руками. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.