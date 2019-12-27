Молодая американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками
Как сообщает Politeka, ними девушка поделилась в Instagram.
Так, на опубликованном снимке девушка позирует с приспущенной желтой кофтой. Ее аппетитные формы, как можно заметить, прикрывает только крохотный купальник.
На другом снимке Рэтчфорд позирует в прозрачном боди сидя на стуле. Снимок сделан в черно-белом цвете.
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Уточним, что поклонники не смогли высказать свое мнение о наряде модели, поскольку снимками она поделилась в Stories.
Ранее мы писали, что Рэтчфорд поделилась снимком, на котором позирует в красном кружевном боди и такого же цвета колготках в сеточку.
Образ Эби дополняют идеальный макияж и завитая роскошная копна волос. Аксессуаров, которыми мисс Рэтчфорд часто умело дополняет свой образ, в этот раз она не использовала, но красота девушки не стала менее яркой.
Всего за четыре часа после публикации фото собрало свыше 56 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
Также мы рассказывали о том, что модель порадовала поклонников, позируя топлес. Жарким снимком она традиционно поделилась в соцсети.
В кадре девушка в бассейне. Она решила обойтись без верха купальника, представ перед фанатами в одних трусиках. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть руками. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.