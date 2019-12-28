Лідер Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров розповів деталі анонсованого обміну полоненими, який має відбутися 29 грудня

Як повідомляє Politeka, про це він заявив у себе на Facebook.

«Сьогодні вже очевидно, що в числі тих, кого встигнуть обміняти до кінця 2019 року, не буде жодного громадянина України, який постійно проживає на території тимчасово окупованого Криму і позбавленого свободи росіянами», - йдеться в повідомленні.

Більше того, стверджує Чубаров, у Зеленського не проводили жодної консультації ні з кримськотатарським Меджлісом, ні з родичами кримських татар щодо звільнення громадян України, які незаконно утримуються на території анексованого Криму.

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Як відомо, новий обмін полоненими повинен відбутися вже 29 грудня і буде проведено між Україною та окупаційними формуваннями "Л/ДНР".

Відомо, що в рамках підготовки до обміну суд випустив з-під варти фермера Миколи Бутрименко, який здав українських спецназівців російським окупантам. Тоді в результаті засідки загинуло 10 бійців.

"Миколи Бутрименко звільнили з-під варти. Того самого Бутрименко, який звинувачений в організації розстрілу двох груп 3 полку 29 липня 2014 року. "Зради" немає, тобто "зрада" відносна. Бутрименко готують на обмін", – повідомила у своєму Facebook журналістка Ольга Решетилова.

Вона також розповіла, що зараз по всій країні проходять термінові судові засідання, під час яких "спеціальним" засудженим у прискореному темпі виносять вироки. Таким чином, їх готують до етапування з колоній для проведення обміну.

Більш того, з-під варти суд звільнив Євгенія Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника і В'ячеслава Бірюкова, які брали участь у захопленні будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року. Тоді в результаті зіткнення загинули шість осіб.

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