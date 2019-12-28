Лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров рассказал детали анонсированного обмена пленными, который должен состояться 29 декабря

Как сообщает Politeka, об этом он сообщил у себя в Facebook.

«Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории временно оккупированного Крыма и лишенного свободы русскими», - говорится в сообщении.

Более того, утверждает Чубаров, у Зеленского не проводили ни одной консультации ни с крымскотатарским Меджлисом, ни с родственниками крымских татар относительно освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории аннексированного Крыма.

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Как известно, новый обмен пленными должен состояться уже 29 декабря и будет проведен между Украиной и оккупационными формированиями "Л/ДНР".

Известно, что в рамках подготовки к обмену суд выпустил из-под стражи фермера Николая Бутрименко, который сдал украинских спецназовцев российским оккупантам. Тогда в результате засады погибли 10 бойцов.

"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, который обвинен в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года. "Зрады" нет, то есть "зрада" относительная. Бутрименко готовят на обмен", – сообщила в своем Facebook журналистка Ольга Решетилова.

Она также рассказала, что сейчас по всей стране проходят срочные судебные заседания, во время которых "специальным" осужденным в ускоренном темпе выносят приговоры. Таким образом, их готовят к этапированию из колоний для проведения обмена.

Более того, из-под стражи суд освободил Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова, которые участвовали в захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Тогда в результате боестолкновения погибли шесть человек.

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