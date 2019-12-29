27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд постійно публікує відверті знімки в своєму Instagram
Одна з останніх фотографій, мабуть, не стала винятком, пише Рoliteka.net. В кадрі Ебі з'явилася в чорному напівпрозорому боді, під яким не було спідньої білизни. Модель виставила напоказ інтимні місця.
Дівчина відкрила рот і пильно дивилася в камеру. Рівне волосся і макіяж з акцентом на очі доповнили відвертий образ, а завершили - чорні ботфорти. Від її виду пробирає до тремтіння.
Всього майже за 10 хвилин пост Ретчфорд зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.
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Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані дев'ять мільйонів осіб.
Варто відзначити, що дівчина не відразу стала моделлю – їй довелося багато працювати в інших сферах. Після того, як вона зрозуміла, що може заробляти на зовнішності - відразу цим скористалася.
Зараз її запрошують для чоловічих журналів і модних брендів.
Нагадаємо, нещодавно Ретчфорд позувала з приспущеною жовтою кофтою. Її апетитні форми прикрили тільки крихітний купальник.
На іншому знімку Рэтчфорд позувала в прозорому боді сидячи на стільці. Знімок зроблений в чорно-білому кольорі.
Раніше ми писали, що красуня поділилася знімком, на якому позує в червоному мереживному боді і такого ж кольору колготках у сіточку.
Образ Ебі доповнюють ідеальний макіяж і завите розкішне волосся. Аксесуарів, якими міс Ретчфорд часто вміло доповнює свій образ, на цей раз вона не використовувала, але краса дівчини не стала менш яскравою.
Нагадаємо також, що Ебігейл позувала в «святковому» вбранні – капелюсі Санта-Клауса і обвішана гірляндами. При цьому соковиті форми дівчини обтягує крихітна біла білизна.
Доповнити образ модель вирішила яскравим макіяжем.
Всього за чотири години після публікації фото зібрало понад 56 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.
Раніше повідомлялося, що Ебігейл позувала в басейні в одній червоній білизні без верху. При цьому головну гордість Ретчфорд вирішила прикрити рукою. Уточнимо, що доповнювали образ елегантні сережки і кільце.
Знімками дівчина поділилася в Сторіс, тому не видно, що її шанувальники написали.
Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.