Розкішна модель підкорила вже майже 10 мільйонів користувачів

27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд постійно публікує відверті знімки в своєму Instagram

Одна з останніх фотографій, мабуть, не стала винятком, пише Рoliteka.net. В кадрі Ебі з'явилася в чорному напівпрозорому боді, під яким не було спідньої білизни. Модель виставила напоказ інтимні місця.

Дівчина відкрила рот і пильно дивилася в камеру. Рівне волосся і макіяж з акцентом на очі доповнили відвертий образ, а завершили - чорні ботфорти. Від її виду пробирає до тремтіння.

Всього майже за 10 хвилин пост Ретчфорд зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані дев'ять мільйонів осіб.

Варто відзначити, що дівчина не відразу стала моделлю – їй довелося багато працювати в інших сферах. Після того, як вона зрозуміла, що може заробляти на зовнішності - відразу цим скористалася.

Зараз її запрошують для чоловічих журналів і модних брендів.

Нагадаємо, нещодавно Ретчфорд позувала з приспущеною жовтою кофтою. Її апетитні форми прикрили тільки крихітний купальник.

На іншому знімку Рэтчфорд позувала в прозорому боді сидячи на стільці. Знімок зроблений в чорно-білому кольорі.

Раніше ми писали, що красуня поділилася знімком, на якому позує в червоному мереживному боді і такого ж кольору колготках у сіточку.

Образ Ебі доповнюють ідеальний макіяж і завите розкішне волосся. Аксесуарів, якими міс Ретчфорд часто вміло доповнює свій образ, на цей раз вона не використовувала, але краса дівчини не стала менш яскравою.

Нагадаємо також, що Ебігейл позувала в «святковому» вбранні – капелюсі Санта-Клауса і обвішана гірляндами. При цьому соковиті форми дівчини обтягує крихітна біла білизна.

Доповнити образ модель вирішила яскравим макіяжем.

Всього за чотири години після публікації фото зібрало понад 56 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

Раніше повідомлялося, що Ебігейл позувала в басейні в одній червоній білизні без верху. При цьому головну гордість Ретчфорд вирішила прикрити рукою. Уточнимо, що доповнювали образ елегантні сережки і кільце.

Знімками дівчина поділилася в Сторіс, тому не видно, що її шанувальники написали.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.