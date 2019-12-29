Роскошная модель покорила уже почти 10 миллионов пользователей

27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд постоянно публикует откровенные снимки в своем Инстаграм

Одна из последних фотографий, пожалуй, не стала исключением, пишет Рoliteka.net. В кадре Эби предстала в черном полупрозрачном боди, под которым не было нижнего белья. Модель выставила напоказ интимные места.

Девушка приоткрыла рот и пристально смотрела в камеру. Ровные волосы и макияж с акцентом на глаза дополнили откровенный образ, а завершили - черные ботфорты. От ее вида пробирает до дрожи.

Всего почти за 10 минут пост Рэтчфорд собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны девять миллионов человек.

Стоит отметить, что девушка не сразу стала моделью – ей пришлось много работать в других сферах. После того, как она поняла, что может зарабатывать на внешности - сразу этим воспользовалась.

Сейчас ее приглашают для мужских журналов и модных брендов.

Напомним, недавно Рэтчфорд позировала с приспущенной желтой кофтой. Ее аппетитные формы прикрыли только крохотный купальник.

На другом снимке Рэтчфорд позировала в прозрачном боди сидя на стуле. Снимок сделан в черно-белом цвете.

Ранее мы писали, что красотка поделилась снимком, на котором позирует в красном кружевном боди и такого же цвета колготках в сеточку.

Образ Эби дополняют идеальный макияж и завитая роскошная копна волос. Аксессуаров, которыми мисс Рэтчфорд часто умело дополняет свой образ, в этот раз она не использовала, но красота девушки не стала менее яркой.

Напомним также, что Эбигейл позировала в «праздничном» наряде – шляпе Санта-Клауса и обвешанная гирляндами. При этом сочные формы девушки обтягивает крохотное белое белье.

Дополнить образ модель решила ярким макияжем.

Всего за четыре часа после публикации фото собрало свыше 56 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Ранее сообщалось, что Эбигейл позировала в бассейне в одном красном белье без верха. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть рукой. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.

Снимками девушка поделилась в Сторис, поэтому не видно, что ее поклонники написали.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.