27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов новой фотографией топлес

Как сообщает Politeka, снимком модель поделилась у себя в Instagram.

Так, на фотографии девушка позирует в бассейне в одном красном белье без верха. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть рукой. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.

К сожалению, снимками девушка поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться о формах кумира.

Ранее мы рассказывали о том, что Эбигейл зажгла своих подписчиков мегаоткровенным снимком, на котором позирует абсолютно обнаженной, завернувшись в гирлянды. Самые пикантные места красотка прикрыла лампочками, но от этого градус фотографии ниже не стал.

Отметим, что эта знойная брюнетка виртуозно владеет искусством балансировать на грани между эротикой и вульгарностью. Ее снимки иногда лишают дара речи из-за излишней откровенности, но в то же время не вызывают негативной реакции.

Прежде, чем стать звездой соцсети, Эбигейл вкалывала на трех работах, чтобы платить по счетам. Однако после того, как у нее появился акаунт в Instagram, ее дела значительно улучшились. Красотку с роскошной фигурой и лицом куклы заметили крупные производители белья и купальников, засыпав ее очень выгодными контрактами. Это привело к тому, что сейчас мисс Рэтчфорд находится в пятерке самых высокооплачиваемых моделей в соцсети, рекламируя белье, одежду, украшения.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.