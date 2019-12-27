Дівчина показала все, що можна!

Молода американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками

Як повідомляє Politeka, ними дівчина поділилася в Instagram.

Так, опублікованому знімку дівчина позує з приспущеною жовтої кофтою. Її апетитні форми, як можна помітити, прикриває лише крихітний купальник.

На іншому знімку Речфорд позує в прозорому боді сидячи на стільці. Знімок зроблений в чорно-білому кольорі.

Уточнимо, що шанувальники не змогли висловити свою думку про вбранні моделі, оскільки вона поділилася знімками в Stories.

Раніше ми писали, що Речфорд поділилася знімком, на якому позує в червоному мереживній боді і такого ж кольору колготках у сіточку.

Образ Ебі доповнюють ідеальний макіяж і завита розкішна копиця волосся. Аксесуарів, якими міс Рэтчфорд часто вміло доповнює свій образ, на цей раз вона не використовувала, але краса дівчини не стала менш яскравою.

Всього за чотири години після публікації фото зібрало понад 56 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

Також ми розповідали про те, що модель порадувала шанувальників, позуючи топлес. Жарким знімком вона традиційно поділилася в соцмережі.

В кадрі дівчина в басейні. Вона вирішила обійтися без верху купальника, поставши перед фанатами в одних трусиках. При цьому головну гордість Рэтчфорд вирішила прикрити руками. Уточнимо, що доповнювали образ елегантні сережки і кільце.

Нагадаємо, рорячая Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.