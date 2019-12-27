27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд подогревает интерес публики к своей персоне жаркими снимками

В этот раз на своей странице в Instagram красотка поделилась снимком, на котором позирует в красном кружевном боди и такого же цвета колготках в сеточку.

Образ Эби дополняют идеальный макияж и завитая роскошная копна волос. Аксессуаров, которыми мисс Рэтчфорд часто умело дополняет свой образ, в этот раз она не использовала, но красота девушки не стала менее яркой.

Всего за четыре часа после публикации фото собрало свыше 56 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Ранее мы рассказывали о том, что модель порадовала поклонников, позируя топлес. Жарким снимком она традиционно поделилась в соцсети.

В кадре девушка в бассейне. Она решила обойтись без верха купальника, представ перед фанатами в одних трусиках. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть руками. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.

Отметим, что эта знойная брюнетка виртуозно владеет искусством балансировать на грани между эротикой и вульгарностью. Ее снимки иногда лишают дара речи из-за излишней откровенности, но в то же время не вызывают негативной реакции.

Прежде, чем стать звездой соцсети, Эбигейл вкалывала на трех работах, чтобы платить по счетам. Однако после того, как у нее появился акаунт в Instagram, ее дела значительно улучшились. Красотку с роскошной фигурой и лицом куклы заметили крупные производители белья и купальников, засыпав ее очень выгодными контрактами. Это привело к тому, что сейчас мисс Рэтчфорд находится в пятерке самых высокооплачиваемых моделей в соцсети, рекламируя белье, одежду, украшения.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.