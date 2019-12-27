27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд підігріває інтерес публіки до своєї персони гарячими знімками

Цього разу на своїй сторінці в Instagram красуня поділилася знімком, на якому позує в червоному мереживному боді і такого ж кольору колготках у сіточку.

Образ Ебі доповнюють ідеальний макіяж і завита розкішна копиця волосся. Аксесуарів, якими міс Ретчфорд часто вміло доповнює свій образ, цього разу вона не використовувала, але краса дівчини не стала менш яскравою.

Всього за чотири години після публікації фото зібрало понад 56 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

Раніше ми розповідали про те, що модель порадувала шанувальників, позуючи топлес. Жарким знімком вона традиційно поділилася в соцмережі.

В кадрі дівчина в басейні. Вона вирішила обійтися без верху купальника, поставши перед фанатами в одних трусиках. При цьому головну гордість Ретчфорд вирішила прикрити руками. Уточнимо, що доповнювали образ елегантні сережки і перстень.

Зазначимо, що ця спекотна брюнетка віртуозно володіє мистецтвом балансувати на грані між еротикою і вульгарністю. Її знімки іноді позбавляють дару мови через зайву відвертість, але в той же час не викликають негативної реакції.

Перш, ніж стати зіркою соцмережі, Ебігейл гарувала на трьох роботах, щоб платити за рахунками. Однак після того, як у неї з'явився акаунт в Instagram, її справи значно покращали. Красуню з розкішною фігурою й обличчям ляльки помітили великі виробники білизни і купальників, засипавши її дуже вигідними контрактами. Це призвело до того, що зараз міс Ретчфорд облаштувалася в п'ятірці найбільш високооплачуваних моделей у соцмережі, рекламуючи білизну, одяг, прикраси.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогій білизні.