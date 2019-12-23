27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов новой фотографией топлес
На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком, на котором позирует в одних колготках и туфлях на высоком каблуке, сидя на крышке рояля, передает Politeka.
Грудь красотка прикрыла руками. У нее идеальный макияж, волосы собраны в хвост, а из аксессуаров – лишь массивные серьги.
Фотография только за первые 20 минут собрала свыше девяти тысяч лайков, и эта цифра стремительно растет.
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Ранее мы рассказывали о том, что Эбигейл зажгла своих подписчиков мегаоткровенным снимком, на котором позирует абсолютно обнаженной, завернувшись в гирлянды. Самые пикантные места красотка прикрыла лампочками, но от этого градус фотографии ниже не стал.
Отметим, что эта знойная брюнетка виртуозно владеет искусством балансировать на грани между эротикой и вульгарностью. Ее снимки иногда лишают дара речи из-за излишней откровенности, но в то же время не вызывают негативной реакции.
Прежде, чем стать звездой соцсети, Эбигейл вкалывала на трех работах, чтобы платить по счетам. Однако после того, как у нее появился акаунт в Instagram, ее дела значительно улучшились. Красотку с роскошной фигурой и лицом куклы заметили крупные производители белья и купальников, засыпав ее очень выгодными контрактами. Это привело к тому, что сейчас мисс Рэтчфорд находится в пятерке самых высокооплачиваемых моделей в соцсети, рекламируя белье, одежду, украшения.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.