27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов новой фотографией топлес

На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком, на котором позирует в одних колготках и туфлях на высоком каблуке, сидя на крышке рояля, передает Politeka.

Грудь красотка прикрыла руками. У нее идеальный макияж, волосы собраны в хвост, а из аксессуаров – лишь массивные серьги.

Фотография только за первые 20 минут собрала свыше девяти тысяч лайков, и эта цифра стремительно растет.

Ранее мы рассказывали о том, что Эбигейл зажгла своих подписчиков мегаоткровенным снимком, на котором позирует абсолютно обнаженной, завернувшись в гирлянды. Самые пикантные места красотка прикрыла лампочками, но от этого градус фотографии ниже не стал.

Отметим, что эта знойная брюнетка виртуозно владеет искусством балансировать на грани между эротикой и вульгарностью. Ее снимки иногда лишают дара речи из-за излишней откровенности, но в то же время не вызывают негативной реакции.

Прежде, чем стать звездой соцсети, Эбигейл вкалывала на трех работах, чтобы платить по счетам. Однако после того, как у нее появился акаунт в Instagram, ее дела значительно улучшились. Красотку с роскошной фигурой и лицом куклы заметили крупные производители белья и купальников, засыпав ее очень выгодными контрактами. Это привело к тому, что сейчас мисс Рэтчфорд находится в пятерке самых высокооплачиваемых моделей в соцсети, рекламируя белье, одежду, украшения.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.