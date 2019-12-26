33-річна американська фітнес-модель Ана Чері привітала підписників з Різдвом дуже пікантним знімком
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня опублікувала дуже домашнє фото. На ноьму вона позує в ковпаку Санта-Клауса, білій майці й облягаючих червоних шортиках у веселих чоловічках.
При цьому модель прийняла таку позу, щоб якомога вигідніше показати свою пишну п'яту точку, якою дуже пишається.
«З Різдвом! Я сподіваюся, ваш день сповнений смаколиками і радістю!», – підписала знімок красуня.
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Користувачі в свою чергу подякували Ані Чері за привітання, залишивши їй понад 1200 коментарів і 176 тисяч лайків.
Трохи раніше вона запалила аудиторію гарячим тверком під ялинкою, показавши, як віртуозно вміє виконувати цей пікантний танець.
Як відомо з відкритих джерел, свою модельну кар'єру ця красуня почала ще в 2006 році. Відтоді Ана Чері стала однією з найбагатших Instagram-красунь. У своєму блозі вона розповідає про правильне харчування, а також показує результати тренувань.
Більш того, розкішне тіло американки привернуло увагу виробників нижньої білизни і купальників, тому вони засипали її дуже вигідними рекламними контрактами.
Рік, що минає, для дівчини став справді щасливим. Разом з коханим вона відвідала Париж, де під час тижневого відпочинку чоловік зробив їй пропозицію, подарувавши перстень з величезним діамантом. Відео урочистого моменту на тлі Ейфелевої вежі красуня запостила в соцмережі, невимовно порадувавши понад 12 мільйонів підписників.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.