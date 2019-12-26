Поздравление может быть и таким

33-летняя американская фитнес-модель Ана Чери поздравила подписчиков с Рождеством очень пикантным снимком

На своей странице в социальной сети Instagram красотка опубликовала очень домашнее фото. На нем она позирует в колпаке Санта-Клауса, белой майке и облегающих красных шортиках в веселых человечках.

При этом модель приняла такую позу, чтобы как можно выгоднее показать свою пышную пятую точку, которой очень гордится.

«С Рождеством! Я надеюсь, ваш день полон вкусностей и радости!», – подписала снимок красотка.

Пользователи в свою очередь поблагодарили Ану Чери за поздравление, оставив ей свыше 1200 комментариев и 176 тысяч лайков.

Немногим ранее она зажгла аудиторию горячим тверком под елочкой, показав, как виртуозно умеет исполнять этот пикантный танец.

Как известно из открытых источников, свою модельную карьеру эта красавица начала еще в 2006 году. С тех пор Ана Чери стала одной из самых богатых Instagram-красавиц. В своем блоге она рассказывает о правильном питании, а также показывает результаты тренировок.

Более того, роскошное тело американки привлекло внимание производителей нижнего белья и купальников, поэтому они засыпали ее очень выгодными рекламными контрактами.

Уходящий год для девушки стал поистине счастливым. Вместе с возлюбленным она посетила Париж, где во время недельного отдыха мужчина сделал ей предложение, подарив кольцо с огромным бриллиантом. Видео торжественного момента на фоне Эйфелевой башни красотка запостила в соцсети, несказанно порадовав более 12 миллионов подписчиков.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.