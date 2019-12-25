Ана Чери впечатлила поклонников откровенным снимком, на котором фитнес-модель предстала в соблазнительном наряде

Как сообщает Politeka.net, Ана Чери впечатляет многих своей удивительной внешностью, что неудивительно, ведь фитнес-модель имеет индейские, испанские и европейские корни.

Свою модельную карьеру 33-летняя красавица начала еще в 2006 году. С тех пор Ана Чери стала одной из самых богатых Instagram-моделей. В своем блоге она рассказывает о правильном питании, а также показывает результаты тренировок.

Как видно со снимка Ана Чери нарядилась в откровенный спортивный костюм собственного бренда CheriFit. Модный крошечный топик цвета пудровой розы, тот едва удерживает ее полную грудь на месте. Ко всему прочему, пользователи сети имеют возможность посмотреть на стальной пресс красотки. А штаны прекрасно подчеркивают ее пышные бедра.

Фитнес-модель позирует сидя на плюшевом кресле, за ее спиной стоит столик для макияжа. Она лучезарно улыбается на камеру, приподняв одну руку вверх.

В подписи к снимку девушка объявила конкурс в котором победители могут выиграть несколько комплектов соблазнительной одежды от собственного бренда Аны Чери. К сожалению поклонники в Украине не смогут поучавствовать, ведь конкурс был создан для американцев.

Пользователи сети обрадовались, когда увидели ошеломляющий снимок Аны Чери, они засыпали девушку всевозможными комплиментами и поздравлениями с новогодними праздниками.

"Я желаю Вам самого теплого и удивительного Рождества. Наслаждайтесь тренировкой, ты лучшая 🎄🎉🎉🎉🎄🤶❤️❤️❤️😘", "Здравствуйте, дорогая, ты такая красивая!", "Такая красивая с Рождеством тебя ✨✨🎄".

Также ранее сообщалось, что Ана Чери рекламирует одежду своего бренда сама. Один из костюмов она показала на свежем снимке в Instagram. Так, девушка позирует возле елки в коротком тесном топике и лосинах. Наряд выгодно подчеркнул изгибы пышной фигуры девушки.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.