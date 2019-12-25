Популярна американська модель Ебігейл Речфорд знялася в новій відвертій фотосесії

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Так, на знімку дівчина позує в «святковому» вбранні – капелюсі Санта-Клауса і обвішана гірляндами. При цьому соковиті форми дівчата обтягує крихітне біле білизна.

Доповнити образ модель вирішила яскравим макіяжем, однайо українці не змогли висловити свою думку про вбранні моделі. Вона поділилася знімками у себе в сторисах.

Як повідомлялося раніше, 27-річна американська модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів новою фотографією топлес

Так, на фотографії дівчина позує в басейні в одному червоному білизна без верху. При цьому головну гордість Рэтчфорд вирішила прикрити рукою. Уточнимо, що доповнювали образ елегантні сережки і кільце.

На жаль, дівчина поділилася знімками в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про форми кумира.

Раніше ми розповідали про те, що Ебігейл запалила своїх передплатників мегаоткровенным знімком, на якому позує абсолютно голою, загорнувшись в гірлянди. Найпікантніші місця красуня прикрила лампочками, але від цього градус фотографії нижче не став.

Зазначимо, що ця спекотна брюнетка віртуозно володіє мистецтвом балансувати на грані між еротикою і вульгарністю. Її знімки іноді позбавляє дару мови з-за зайвої відвертості, але в той же час не викликають негативної реакції.

Нагадаємо, рорячая Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

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