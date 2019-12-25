Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд снялась в новой откровенной фотосессии

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

Так, на снимке девушка позирует в «праздничном» наряде – шляпе Санта-Клауса и обвешанная гирляндами. При этом сочные формы девушки обтягивает крохотное белое белье.

Дополнить образ модель решила ярким макияжем, однайо украинцы не смогли высказать свое мнение о наряде модели. Снимками она поделилась у себя в сторисах.

Как сообщалось ранее, 27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов новой фотографией топлес

Так, на фотографии девушка позирует в бассейне в одном красном белье без верха. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть рукой. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.

К сожалению, снимками девушка поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться о формах кумира.

Ранее мы рассказывали о том, что Эбигейл зажгла своих подписчиков мегаоткровенным снимком, на котором позирует абсолютно обнаженной, завернувшись в гирлянды. Самые пикантные места красотка прикрыла лампочками, но от этого градус фотографии ниже не стал.

Отметим, что эта знойная брюнетка виртуозно владеет искусством балансировать на грани между эротикой и вульгарностью. Ее снимки иногда лишают дара речи из-за излишней откровенности, но в то же время не вызывают негативной реакции.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.