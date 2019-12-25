Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд снялась в новой откровенной фотосессии
Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.
Так, на снимке девушка позирует в «праздничном» наряде – шляпе Санта-Клауса и обвешанная гирляндами. При этом сочные формы девушки обтягивает крохотное белое белье.
Дополнить образ модель решила ярким макияжем, однайо украинцы не смогли высказать свое мнение о наряде модели. Снимками она поделилась у себя в сторисах.
Красотка из Квартала 95 подняла ногу и засветила лишнее в экстремальном мини: «Хороша, чертовка!»
Главное за ночь: отключение ТВ в Украине, сюрприз от доллара и мощная пощечина Путину
Королева окончательно потеряла стыд и потрясла своими дыньками на камеру: "Какой ужас!"
Невеста Баскова напугала внешним видом, кадры "свадьбы" облетели сеть: "ну и страшненькая"
Как сообщалось ранее, 27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов новой фотографией топлес
Так, на фотографии девушка позирует в бассейне в одном красном белье без верха. При этом главную гордость Рэтчфорд решила прикрыть рукой. Уточним, что дополняли образ элегантные серьги и кольцо.
К сожалению, снимками девушка поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться о формах кумира.
Ранее мы рассказывали о том, что Эбигейл зажгла своих подписчиков мегаоткровенным снимком, на котором позирует абсолютно обнаженной, завернувшись в гирлянды. Самые пикантные места красотка прикрыла лампочками, но от этого градус фотографии ниже не стал.
Отметим, что эта знойная брюнетка виртуозно владеет искусством балансировать на грани между эротикой и вульгарностью. Ее снимки иногда лишают дара речи из-за излишней откровенности, но в то же время не вызывают негативной реакции.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.