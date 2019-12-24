27-річна американська модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів новою фотографією топлес

Як повідомляє Politeka, знімком модель поділилася у себе в Instagram.

Так, на фотографії дівчина позує в басейні в одному червоному білизна без верху. При цьому головну гордість Рэтчфорд вирішила прикрити рукою. Уточнимо, що доповнювали образ елегантні сережки і кільце.

На жаль, дівчина поділилася знімками в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про форми кумира.

Раніше ми розповідали про те, що Ебігейл запалила своїх передплатників мегаоткровенным знімком, на якому позує абсолютно голою, загорнувшись в гірлянди. Найпікантніші місця красуня прикрила лампочками, але від цього градус фотографії нижче не став.

Зазначимо, що ця спекотна брюнетка віртуозно володіє мистецтвом балансувати на грані між еротикою і вульгарністю. Її знімки іноді позбавляє дару мови з-за зайвої відвертості, але в той же час не викликають негативної реакції.

Перш, ніж стати зіркою соцмережі, Ебігейл гарувала на трьох роботах, щоб платити за рахунками. Однак після того, як у неї з'явився акаунт у Instagram, її справи значно покращали. Красуню з розкішною фігурою і обличчям ляльки помітили великі виробники білизни і купальників, засипавши її дуже вигідними контрактами. Це призвело до того, що зараз міс Рэтчфорд знаходиться в п'ятірці найбільш високооплачуваних моделей у соцмережі, рекламуючи білизна, одяг, прикраси.

Нагадаємо, рорячая Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.