25-річна київська модель Олена Омович докладно розповіла про те, як за допомогою пластичної хірургії отримала попу мрії

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала два знімки, на яких демонструє п'яту точку до операції і після неї. Різниця між фото – півроку.

«Я знаю, що я не змогла б зробити таку попу в залі, щоб ноги залишилися худими. Особливо з моїми початковими даними», – написала вона і подякувала доктору за те, що він відрадив її ставити імплант побільше.

За словами Олени, вона дуже задоволена результатом, оскільки фігура «виглядає спортивною, а не анорексичною чи пластиліновою, як в американок».

«Ефекту попи Кардашьян не сталося і я все ще наближена до 90/60/60 От що значить правильна робота хірурга», – додала Олена і поцікавилася, як було краще: до чи як зараз, а також тим, чи варто ще збільшувати форми.

У коментарях вона зазначила, що відновлення після такої операції було не найприємнышим, але результат того вартий.

Більшість користувачів зійшлися на думці, що природні форми моделі нічим не гірше, і що операція була не обов'язковою. Проте знайшлися і ті, хто в захваті від результату.

«Однозначно зал», «Більше не треба», «Коли в одязі, виглядає добре. Але коли оголена, неприродно, відразу видно, що імпланти», «Звичайно зал, гаразд груди - їх без хірургічного втручання ніяк не збільшити, але сідниці можна і в залі накачати», «І так, і так добре», «Так, до було краще», – пишуть фоловери.

Нагадаємо, українська Кардашьян без краплі збентеження виставила свої округлості на публіці.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.