25-летняя киевская модель Алена Омович подробно рассказала о том, как с помощью пластической хирургии получила попу мечты
На своей странице в Instagram девушка опубликовала два снимка, на которых демонстрирует пятую точку до операции и после нее. Разница между фото – полгода.
«Я знаю, что я не смогла бы сделать такую попу в зале, чтобы ноги остались худыми. Особенно с моим исходником», – написала она и поблагодарила доктора за то, что он отговорил ее ставить имплант побольше.
По словам Алены, она очень довольна результатом, поскольку фигура «смотрится спортивной, а не анорексичной или пластилиновой, как у американок».
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«Эффекта попы Кардашьян не случилось и я все ещё приближена к 90/60/60 Вот что значит правильная работа хирурга», – добавила Алена и поинтересовалась, как было лучше: до или сейчас, а также тем, стоит ли еще увеличивать формы.
В комментариях она отметила, что восстановление после такой операции было не самым приятным, но результат того стоит.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что естественные формы модели ничем не хуже, и что операция была не обязательной. Однако нашлись и те, кто в восторге от результата.
«Однозначно зал», «Больше не надо», «Когда в одежде, смотрится хорошо. Но когда обнаженная, неестественно, сразу видно, что импланты», «Конечно зал, ладно грудь - ее без хирургического вмешательства никак не увеличить, но ягодицы можно и в зале накачать», «И так, и так хорошо», «Да, до было лучше», – пишут фолловеры.
Напомним, украинская Кардашьян без капли смущения выпятила свои округлости на публике.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.