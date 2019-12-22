Instagram-модель Алена Омович, которую называют "украинской Кардашьян" похвасталась своими формами без бюстгальтера

Как сообщает Politeka.net, кажется, к этой девушке нельзя относиться равнодушно. Одни считают, что она настоящая красотка, которая сделала сама себя, а другие называют Алену Омович украинской Ким Кардашьян. С помощью эстетической медицины модель и в самом деле очень сильно изменилась.

А также девушка обладательница прекрасной фигуры, которую она поддерживает с помощью тренировок.

Она не стесняясь признается в своем блоге Instagram, что изменила в себе с помощью пластики. Кроме того, модель часто демострирует фигуру в откровенных нарядах.

В этот раз на ее странице в Instagram-Stories появилось видео на котором девушка крутится у зеркала, то приближая, то отдаляя объектив камеры телефона. При этом она кокетливо приподнимает юбку, а также приоткрывает зону декольте, демонстрируя поклонникам, что решила не надевать белье.

Девушка позирует в коротком платье с воздушной ткани белого оттенка. Оно едва скрывает пятую точку модели, а также имеет глубокое декольте, которое подчеркивает пышную грудь красавицы. Волосы она решила собрать в высокую прическу, а глаза подчеркнуть выразительными стрелками.

К сожалению пользователи не имеют возможности комментировать видео.

Также ранее сообщалось, что киевлянка Алена Омович, за которой в Instagram следят свыше миллиона подписчиков, сняла с себя одежду ради рекламы черной икры.

Алена на передний план выставила свою оголенную грудь, которую намазала черной икрой. Также для фото она надела черный парик с челкой, черный чокер на шею, сделала стрелки на глазах и высунула язык, при этом губы также измазав в икру.

Фото получилось очень соблазнительным и пленяющим не только из-за продуманного образа модели, а из-за ракурса, с которого было сделано фото. Так, объектив камеры сфотографировал Омович сверху, при этом в кадр попали все прелести красотки.

Напомним, украинская Кардашьян сняла с себя все и засветила пышные богатства на камеру: "Можно голову свернуть"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.