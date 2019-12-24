33-річна американська фітнес-модель і зірка Instagram Ана Чері поділилася з підписниками новорічним відео

Від цих кадрів підвищується не тільки настрій, але і градус кипіння, передає Politeka.

Зірка опублікувала запис, на якому вона під ялинкою в сексуальному костюмі Санти виконує тверк. Незважаючи на те, що ролик триває всього кілька секунд, красуня продемонструвала не тільки пишну п'яту точку, але і вміння віртуозно володіти тілом.

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Tag a friend that need to get into the holiday spirit (SOUND ON 🔊🎅🏽)... Good girls get Christmas presents, bad girls get whatever they want 😂😂😂🙌🏼 Happy Holidays 🎄✨♥️ #Xmas #presents #christmas #santa #twerk #twerkqueen

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Тільки за перші чотири години після публікації відео зібрало понад 300 тисяч лайків і більше тисячі коментарів. Всього ж на сторінку міс Гарсія підписані 12 з половиною мільйонів людей по всьому світу.

Свою модельну кар'єру американка  почала ще в 2006 році. Відтоді Ана Чері стала однією з найбагатших Instagram-моделей. У своєму блозі вона розповідає про правильне харчування, а також показує результати тренувань. Більш того, завдяки розкішним формами, вона увійшла в трійку найбільш популярних моделей спідньої білизни і купальників.

Раніше ми розповідали про те, що дівчина поділилася пікантним знімком, на якому продемонструвала свою фігуру у всій красі.

Так, модель позує в мереживних бікіні і картатому піджаку, який вона одягла на голе тіло. Свої повнї груди Чері кокетливо прикриває рукою. При цьому красуня заклично дивиться в камеру, злегка відкривши рота.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як Politeka повідомляла, Чері показала, чим її нагородила природа.

  Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.

 

 