Известная фитнес-модель Ана Чери ошеломила пользователей сети новым снимком, на котором предстала в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, Ана Чери впечатляет многих своей удивительной внешностью, что неудивительно, ведь фитнес-модель имеет индейские, испанские и европейские корни.

Свою модельную карьеру 33-летняя красавица начала еще в 2006 году. С тех пор Ана Чери стала одной из самых богатых Instagram-моделей. В своем блоге она рассказывает о правильном питании, а также показывает результаты тренировок.

Совсем недавно модель запатентовала собственную марку одежды CheriFit. В ней уже были представлены несколько комплектов спортивной одежды разных оттенков.

Девушка сама рекламирует собственную одежду, с превеликим удовольствием примеряя соблазнительную одежду.

Недавно на официальной странице бренда появился снимок на котором она предстала в спортивном костюме, который состоит из топика и узких штанов, которые обтягивают ее пышные формы и подчеркивают женственность фигуры.

Пользователи сети пришли в полный восторг и оставили для девушки множество комплиментов, восхваляя ее необычную красоту.

"Ты слишком красива для этого сурового мира", "Ты так прекрасна, что у меня дух захватывает от такой красоты", "Хочу себе такой костюм, надеюсь на мне он тоже будет так прекрасно сидеть", "Жду новых фото, чтобы увидеть тебя во всей красе", "Люблю твою фигуру, ты словно богиня Земли".

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.