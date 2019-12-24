33-летняя американская фитнес-модель и звезда Instagram Ана Чери поделилась с подписчиками новогодним видео

От этих кадров повышается не только настроение, но и градус кипения, передает Politeka.

Звезда опубликовала запись, на которой она под елочкой в сексуальном костюме Санты исполняет тверк. Несмотря на то, что ролик длится всего несколько секунд, красотка продемонстрировала не только пышную пятую точку, но и умение виртуозно владеть телом.

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Tag a friend that need to get into the holiday spirit (SOUND ON 🔊🎅🏽)... Good girls get Christmas presents, bad girls get whatever they want 😂😂😂🙌🏼 Happy Holidays 🎄✨♥️ #Xmas #presents #christmas #santa #twerk #twerkqueen

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Только за первые четыре часа после публикации видео собрало свыше 300 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Всего же на страницу мисс Гарсия подписаны 12 с половиной миллионов человек по всему миру.

Свою модельную карьеру американка  начала еще в 2006 году. С тех пор Ана Чери стала одной из самых богатых Instagram-моделей. В своем блоге она рассказывает о правильном питании, а также показывает результаты тренировок. Более того, благодаря роскошным формам, она вошла в тройку самых популярных моделей нижнего белья и купальников.

Ранее мы рассказывали о том, что девушка поделилась пикантным снимком на котором продемонстрировала свою фигуру во всей красе.

Так, модель позирует в кружевных бикини и клетчатом пиджаке, который она надела на голое тело. Свою полную грудь Чери кокетливо прикрывает рукой. При этом красавица призывно смотрит в камеру, слегка приоткрыв рот.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

  Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.

 

 