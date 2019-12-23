Скандальна російська телеведуча і артистка Анфіса Чехова засвітила зайве в наряді без білизни

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

«Як таку мордочку можна не поцеловат?», - каже Чехова.

Уточнимо, що провідна позує в ліжку разом зі своєю собакою, яку гладить і цілує. Однак, оскільки вона лежала в ліжку без білизни, то засвітила зайве, а саме – апетитну груди.

Уточнимо, що шанувальники Чехової не змогли висловити свою думку про форми кумира. Кадрами дівчина поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, популярна телеведуча і артистка Анфіса Чехова показала розкішні форми в одному купальнику. Знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Як відомо, днями вона святкувала свій день народження, у зв'язку з чим, вона опублікувала знімок в одній білизні під час відпочинку за кордоном.

«Дорога Анфіса Чехова! З днем народження! Ти – ураган! Любові та процвітання у всіх сферах життя», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на самому знімку Чехова позує в одному купальнику, виставивши напоказ ідеальне тіло. Однак шанувальники провідної не змогли висловити свою думку про вбранні кумира, оскільки знімок дівчина опублікувала в Stories.

До цього ми писали, що 42-річна російська ведуча Анфіса Чехова вразила зовнішнім виглядом на відпочинку в одній з арабських країн.

Зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом, створеному з різних шматочків відзнятого матеріалу відпочинку в Омані. Анфіса показала себе такою, яка вона є насправді, причому не завжди з макіяжем (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Нагадаємо, Анфіса Чехова затягнула апетитні форми у відвертий наряд