Скандальная российская телеведущая и артистка Анфиса Чехова засветила лишнее в наряде без белья

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

«Как такую мордочку можно не поцеловат?» - говорит Чехова.

Уточним, что ведущая позирует в постели вместе со своей собакой, которую гладит и целует. Однако, поскольку она лежала в кровати без белья, то засветила лишнее, а именно – аппетитную грудь.

Уточним, что поклонники Чеховой не смогли высказать свое мнение о формах кумира. Кадрами девушка поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, популярная телеведущая и артистка Анфиса Чехова показала роскошные формы в одном купальнике. Снимок девушка опубликовала в Instagram.

Как известно, на днях она праздновала свой день рождения, в связи с чем, она опубликовала снимок в одном белье во время отдыха за границей.

«Дорогая Анфиса Чехова! С днем рождения! Ты – ураган! Любви и процветания во всех сферах жизни», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самом снимке Чехова позирует в одном купальнике, выставив напоказ идеальное тело. Однако поклонники ведущей не смогли высказать свое мнение о наряде кумира, поскольку снимок девушка опубликовала в Stories.

До этого мы писали, что 42-летняя российская ведущая Анфиса Чехова поразила внешним видом на отдыхе в одной из арабских стран.

Звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом, созданном из разных кусочков отснятого материала отдыха в Омане. Анфиса показала себя такой, какая она есть на самом деле, причем не всегда с макияжем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд