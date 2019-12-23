Скандальная российская телеведущая и артистка Анфиса Чехова засветила лишнее в наряде без белья
Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.
«Как такую мордочку можно не поцеловат?» - говорит Чехова.
Уточним, что ведущая позирует в постели вместе со своей собакой, которую гладит и целует. Однако, поскольку она лежала в кровати без белья, то засветила лишнее, а именно – аппетитную грудь.
Уточним, что поклонники Чеховой не смогли высказать свое мнение о формах кумира. Кадрами девушка поделилась в Сторис.
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Влажная Чехова еле удержала роскошные формы в тесном купальнике: «идеальный размер»
Как сообщалось ранее, популярная телеведущая и артистка Анфиса Чехова показала роскошные формы в одном купальнике. Снимок девушка опубликовала в Instagram.
Как известно, на днях она праздновала свой день рождения, в связи с чем, она опубликовала снимок в одном белье во время отдыха за границей.
«Дорогая Анфиса Чехова! С днем рождения! Ты – ураган! Любви и процветания во всех сферах жизни», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на самом снимке Чехова позирует в одном купальнике, выставив напоказ идеальное тело. Однако поклонники ведущей не смогли высказать свое мнение о наряде кумира, поскольку снимок девушка опубликовала в Stories.
До этого мы писали, что 42-летняя российская ведущая Анфиса Чехова поразила внешним видом на отдыхе в одной из арабских стран.
Звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом, созданном из разных кусочков отснятого материала отдыха в Омане. Анфиса показала себя такой, какая она есть на самом деле, причем не всегда с макияжем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд