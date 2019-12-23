25-річна російська модель з Єкатеринбурга Анастасія Квітко продовжує насолоджуватися життям в сонячному Майамі

Красуня повсякчас публікує на своїй сторінці в Instagram фотографії та відео, на яких хвалиться пишними принадами, рекламуючи енергетики, купальники і білизну, передає Politeka.

Цього разу Настя розбавила похмурий грудневий день земляків гарячим знімком з Америки. Дівчина на балконі багатоповерхівки позує в атласному зеленому платті, що ледь прикриває всі найсмачніші місця мініатюрної моделі.

Тканина щільно облягає соковиті стегна, а ліф ледве утримує великі груди.

З аксесуарів на Квітко – лише браслети.

Фото сподобалися понад 150 тисячам користувачів, під знімками вже більше 2300 коментарів.

Раніше ми розповідали про те, що дівчина, яку за видатні вигини фігури і їх розміри прозвали російською Кім Кардашьян, особисто не знайома з королевою Instagram, проте вже встигла попрацювати на бренд її чоловіка Каньє Уеста Kanye West Clothing.

У січні 2016 року пишнотіла російська дівчина зібрала речі і поїхала в Майамі. Вона почала працювати на компанію Каньє Уеста і на ряд інших брендів. У рекламному агентстві, де їй запропонували роботу відразу після приїзду, Анастасії порадили скинути вагу. Однак Квітко не просто змирилася з особливостями своєї фігури, а зрозуміла, що саме вони відрізняють дівчину від більшості сучасних моделей, і позбавлятися своїх пишних форм категорично відмовилася.

У середині 2016 року з Майамі дівчина переїхала в Лос-Анджелес. Хоча в США фігура Анастасії в принципі забезпечила їй успіх в якості моделі, особливо полюбилася Квітко латиноамериканській публіці. Вона навіть встигла знятися в кліпі.

Нагадаємо, російська Кардашьян потрясла соковитими принадами на камеру.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян виставила принади у відвертому вбранні.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян похвалилася перекачаними принадностями: вже нікуди не влазять.