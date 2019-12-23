25-річна російська модель з Єкатеринбурга Анастасія Квітко продовжує насолоджуватися життям в сонячному Майамі
Красуня повсякчас публікує на своїй сторінці в Instagram фотографії та відео, на яких хвалиться пишними принадами, рекламуючи енергетики, купальники і білизну, передає Politeka.
Цього разу Настя розбавила похмурий грудневий день земляків гарячим знімком з Америки. Дівчина на балконі багатоповерхівки позує в атласному зеленому платті, що ледь прикриває всі найсмачніші місця мініатюрної моделі.
Тканина щільно облягає соковиті стегна, а ліф ледве утримує великі груди.
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З аксесуарів на Квітко – лише браслети.
Фото сподобалися понад 150 тисячам користувачів, під знімками вже більше 2300 коментарів.
Раніше ми розповідали про те, що дівчина, яку за видатні вигини фігури і їх розміри прозвали російською Кім Кардашьян, особисто не знайома з королевою Instagram, проте вже встигла попрацювати на бренд її чоловіка Каньє Уеста Kanye West Clothing.
У січні 2016 року пишнотіла російська дівчина зібрала речі і поїхала в Майамі. Вона почала працювати на компанію Каньє Уеста і на ряд інших брендів. У рекламному агентстві, де їй запропонували роботу відразу після приїзду, Анастасії порадили скинути вагу. Однак Квітко не просто змирилася з особливостями своєї фігури, а зрозуміла, що саме вони відрізняють дівчину від більшості сучасних моделей, і позбавлятися своїх пишних форм категорично відмовилася.
У середині 2016 року з Майамі дівчина переїхала в Лос-Анджелес. Хоча в США фігура Анастасії в принципі забезпечила їй успіх в якості моделі, особливо полюбилася Квітко латиноамериканській публіці. Вона навіть встигла знятися в кліпі.
Нагадаємо, російська Кардашьян потрясла соковитими принадами на камеру.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян виставила принади у відвертому вбранні.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян похвалилася перекачаними принадностями: вже нікуди не влазять.