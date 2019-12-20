Инстаграм-дива Анастасия Квитко снова подразнила фанатов пикантным снимком

Как сообщает Politeka.net, Анастасия Квитко - известная российская модель с пышными формами, напоминающими популярную американскую актрису, модель и телеведущую Ким Кардашян.

Известность Анастасии принес ее профиль в Instargam, где счет подписчиков уже пошел на миллионы. Девушка рекламирует белье, одежду, питание для спортсменов, а также регулярно радует поклонников снимками весьма откровенного характера. В данный момент модель живет и работает в США.

На этот раз она показала новый откровенный снимок в Stories на личной странице в Instagram. На новом фото Анастасия Квитко позирует в наряде с открытыми плечами, который удачно подчеркивает ее аппетитные формы. При этом модель ярко накрашена, а изюминкой фото стал ее пронзительный взгляд.

Ранее мы сообщали, Квитко похвасталась невероятно сексапильным образом в красном бикини на яхте. Модель широко расставила ноги и кокетливо отвела взгляд в сторону. Судя по многочисленным лайкам, "огонькам" и "сердечкам", модели удалось зацепить поклонников не на шутку этим горячим снимком.

Также сообщалось, что известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео.

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram. На этот раз пышнотелая модель ошарашила пляжными видео.

Для очередного рекламного ролика Анастасия выбрала крошечный белый купальник, который с трудом мог скрыть ее необъятные прелести.

Девушка не смогла остановится на месте и порадовала поклонников горячими видами на свое тело со всех ракурсов.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян похвасталась перекачанным прелестями: уже никуда не влазят