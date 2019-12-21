25-річна Instagram-діва Олена Омович, відома любов'ю до провокативних і відвертих фото, потішила шанувальників відносно скромними кадрами
Дівчина вирішила на час сховати хоча б частково свої пишні форми під стильними сукнями, пише Politeka.
На сторінці в соцмережі вона опублікувала дві фотографії, на яких позує в гарних вбраннях. На першому знімку дівчина – в шифоново-білій атласній сукні в смужку, розшитій золотистими узорами. Глибоке декольте не особливо приховує пишні груди моделі, а завдяки тому, що права нога у красуні напівзігнута, на стегні можна роздивитися татуювання.
На другій фотографії Омович позує в темній шифоновій сукні з запахом у квітах. Образ вона доповнила замшевими червоними чобітьми на високому тонкому каблуці.
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Буквально вчора дівчина вразила шанувальників вельми провокаційним знімком. Вона вирішила прорекламувати чорну ікру, проте фанати «залипли» не стільки товар, скільки на саму героїню реклами. Олена в нижній білизні на передній план виставила свою оголені груди, які намазала чорною ікрою. Також для фото вона одягла чорний парик з чубчиком, чорний чокер на шию, зробила стрілки на очах і висунула язик, при цьому губи також вимазавши в ікру.
Фото вийшло дуже спокусливим не тільки через продуманий образ моделі, а через ракурс, з якого було зроблено фото. Так, об'єктив камери сфотографував Омович зверху, при цьому в кадр потрапили всі принади красуні.
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