25-річна Instagram-діва Олена Омович, відома любов'ю до провокативних і відвертих фото, потішила шанувальників відносно скромними кадрами

Дівчина вирішила на час сховати хоча б частково свої пишні форми під стильними сукнями, пише Politeka.

На сторінці в соцмережі вона опублікувала дві фотографії, на яких позує в гарних вбраннях. На першому знімку дівчина – в шифоново-білій атласній сукні в смужку, розшитій золотистими узорами. Глибоке декольте не особливо приховує пишні груди моделі, а завдяки тому, що права нога у красуні напівзігнута, на стегні можна роздивитися татуювання.

На другій фотографії Омович позує в темній шифоновій сукні з запахом у квітах. Образ вона доповнила замшевими червоними чобітьми на високому тонкому каблуці.

Буквально вчора дівчина вразила шанувальників вельми провокаційним знімком. Вона вирішила прорекламувати чорну ікру, проте фанати «залипли» не стільки товар, скільки на саму героїню реклами. Олена в нижній білизні на передній план виставила свою оголені груди, які намазала чорною ікрою. Також для фото вона одягла чорний парик з чубчиком, чорний чокер на шию, зробила стрілки на очах і висунула язик, при цьому губи також вимазавши в ікру.

Фото вийшло дуже спокусливим не тільки через продуманий образ моделі, а через ракурс, з якого було зроблено фото. Так, об'єктив камери сфотографував Омович зверху, при цьому в кадр потрапили всі принади красуні.

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