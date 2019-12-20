25-летняя киевская модель Алена Омович, за которой в Instagram следят свыше миллиона подписчиков, поделилась новым горячим фото

Девушка давно прославилась не только своей фигурой, подкорректированной с помощью пластических хирургов, но и любовью к дорогим и стильным вещам. Более того, обладая роскошными формами, она умудряется любую вещь преподнести очень выгодно.

Новое фото на странице красотки – очередное тому подтверждение.

В этот раз Алена похвасталась толстовкой, которую «одолжила» у мужа. Она не только рассказала о том, какая она удобная и теплая, но и в очередной подразнила фанатов. Под толстовку она одела полосатые чулки и стринги. Девушка позирует со спины, демонстрируя свой загар, а также упругие ягодицы.

Элемент юмора на фото – кадр на экране телевизора с Мардж Симпсон и ее выражение лица.

Ранее мы рассказывали о том, что Алену Омович за ее бизнес-жилку и выдающиеся формы уже прозвали украинской Ким Кардашьян. И Хотя по количеству подписчиков супруга Канье Уэста пока что очень далеко впереди, киевлянка старается наследовать кумира и умело подогревает интерес публики провокационными снимками и стильными образами.

Мы также писали о том, что девушка выложила в соцсети видеоролик, в котором примерила сразу четыре наряда для новогодней вечеринки и попросила фанатов помочь ей с выбором. Так, красавица предстала в эффектном черном платье с блестками (кстати, большинство голосов за этот наряд), кремово-бежевом платье с открытыми плечами, экстремально коротком платье сочно-серого цвета и брючном костюме, состоящем из брюк-клеш и топа с одним рукавом.

Напомним, украинская Кардашьян сняла с себя все и засветила пышные богатства на камеру: "Можно голову свернуть"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.