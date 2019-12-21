25-летняя Instagram-дива Алена Омович, известная любовью к провокативным и откровенным фото, потешила поклонников относительно скромными кадрами

Девушка решила на время спрятать хотя бы частично свои пышные формы под стильными платьями, пишет Politeka.

На странице в соцсети она опубликовала две фотографии, на которых позирует в красивых нарядах. На первом снимке девушка – в шифоново-атласном белом платье в полоску, расшитом золотистыми узорами. Глубокое декольте не особо скрывает пышную грудь модели, а благодаря тому, что правая нога у красотки полусогнута, на бедре можно рассмотреть татуировку.

На второй фотографии Омович позирует в темном шифоновом платье с запахом в цветах. Образ она дополнила замшевыми красными сапогами на высоком тонком каблуке.

Буквально вчера девушка поразила поклонников весьма провокационным снимком. Она решила прорекламировать черную икру, однако фанаты «залипли» не столько на товар, сколько на саму героиню рекламы. Алена в нижнем белье на передний план выставила свою оголенную грудь, которую намазала черной икрой. Также для фото она надела черный парик с челкой, черный чокер на шею, сделала стрелки на глазах и высунула язык, при этом губы также измазав в икру.

Фото получилось очень соблазнительным и пленяющим не только из-за продуманного образа модели, а из-за ракурса, с которого было сделано фото. Так, объектив камеры сфотографировал Омович сверху, при этом в кадр попали все прелести красотки.

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