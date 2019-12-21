33-річна американська фітнес-модель Ана Чері продовжує піднімати градус перед різдвяними та новорічними святами, радуючи шанувальників яскравими фото

Цього разу красуня вирішила одягнутися, а не позувати в традиційній білизні підвищеної пікантності.

Дівчина сфотографувалася на тлі прикрашеної ялинки в темно-синій сукні в горошок. Вбрання з глибоким декольте ледве прикриває груди Ани Чері, а низ лише умовно приховує п'яту точку. Однак дівчину подібна відвертість аж ніяк не бентежить, оскільки вона із задоволенням демонструє свою фігуру багатомільйонній армії шанувальників.

У підписі до фото вона бажає фанатам щасливих свят.

Знімок зібрав понад 150 тисяч лайків і незліченну кількість захоплених коментарів, а також відповідних побажань.

Завершення року, що минає, стало для дівчини по-справжньому прекрасним. Нещодавно коханий чоловік зробив їй пропозицію, подарувавши обручку з величезним діамантом. Відео цього зворушливого моменту дівчина опублікувала у себе на сторінці, оскільки не могла не продемонструвати воістину чарівний момент на фоні Ейфелевої вежі в Парижі, куди пара вирушила разом.

Тепер міс Гарсія ні на хвилину не розлучається з дорогою прикрасою, проте про дату весілля вона поки що мовчить.

Багато шанувальників моделі всерйоз побоювалися, що після заручин вона перестане публікувати пікантні кадри, проте вже через кілька днів Ана Чері знову повернулася до фото в негліже.

Як ставиться до цього наречений красуні, залишається тільки здогадуватися. Однак, враховуючи той факт, що сміливість, розкішна фігура і вміння подати себе зробили її однією з найбагатших і затребуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram, залишається сподіватися, що до такої роботи своєї нареченої він прихильний.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як Politeka повідомляла, Черы показала, чим її нагородила природа.