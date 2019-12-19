Ана Чери не может усидеть на месте, поэтому с завидной регулярностью демонстрирует результаты своих тренировок

Как сообщает Politeka.net, модельная карьера Аны Чери началась еще в 2006 году, ведь модельные дома не могли пройти мимо такой пышной красоты. За свою карьеру она работала с известными брендами, чью одежду рекламировала.

У девушки довольно плотный график, но ей удается выкроить время на свой блог в Instagram. В блоге девушка показывает свои соблазнительные снимки, на которых часто предстает в довольно откровенных нарядах.

Кажется, модель совершенно не стесняется пользователей сети. Кроме того, она часто делиться секретами своего правильного питания и показывает результаты занятий спорта.

На этот раз в ее блоге Stories появились снимки, где девушка показывает, как занимается спортом. Она сделала несколько упражнений с гирей, а также упражнений, которые помогают держать в прекрасной форме пятую точку.

При этом девушка выбрала костюм для занятий спортом, который состоит из тесного топика и лосин. Такой пикантный спортивный костюм подчеркнул пышные прелести красавицы. На кадрах она позирует в разных ракурсах, поэтому пользователи сети могут с легкостью рассмотреть ее фигуру со всех сторон.

К сожалению пользователи сети не могут прокомментировать видео, но ничего страшного, ведь у них есть возможность насладиться соблазнительными кадрами, а также написать отзывы о других откровенных фото модели.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.