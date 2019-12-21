33-летняя американская фитнес-модель Ана Чери продолжает поднимать градус перед рождественскими и новогодними праздниками, радуя поклонников яркими фото

В этот раз красотка решила приодеться, а не позировать в традиционном белье повышенной пикантности.

Девушка сфотографировалась на фоне наряженной елочки в темно-синем платье в горошек. Наряд с глубоким декольте еле прикрывает грудь Аны Чери, а низ лиш условно прячет пятую точку. Однако девушку подобная откровенность отнюдь не смущает, поскольку она с удовольствием демонстрирует свою фигуру многомиллионной армии поклонников.

В подписи к фото она желает фанатам счастливых праздников.

Снимок собрал более 150 тысяч лайков и несметное количество восторженных комментариев, а также ответных пожеланий.

Завершение уходящего года стало для девушки по-настоящему прекрасным. Недавно любимый мужчина сделал ей предложение, подарив обручальное кольцо с огромным бриллиантом. Видео этого трогательного момента девушка опубликовала у себя на странице, поскольку не могла не продемонстрировать поистине волшебный момент на фоне Эйфелевой башни в Париже, куда пара отправилась вместе.

Теперь мисс Гарсия ни на минуту не расстается с дорогим украшением, однако о дате свадьбы она пока умалчивает.

Многие поклонники модели всерьез опасались, что после помолвки она перестанет публиковать пикантные кадры, однако уже через несколько дней Ана Чери снова вернулась к фото в неглиже.

Как относится к этому жених красотки, остается только догадываться. Однако, учитывая тот факт, что смелость, роскошная фигура и умение подать себя сделали ее одной из самых богатых и востребованных моделей нижнего белья и купальников в Instagram, остается надеяться, что к такой работе своей невесты он благосклонен.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.