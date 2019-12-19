33-річна американська фітнес-модель Ана Чері поділилася з шанувальниками знімком, на якому позує в розкішному вбранні
Швидше за все, красуня вибирає найцікавіші наряди, в яких буде хизуватися в дні новорічних свят.
На фотографії дівчина позує в чорних шкіряних штанях з високою талією і блузці зі шнурівкою спереду, яка не приховує, а навпаки підкреслює пишні форми Ани Чері. Для зйомок красуня обмежилася стриманим макіяжем, а волосся трохи підкрутила плойкою.
Модель позує на тлі сходів, прикрашених новорічними гірляндами.
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Такий образ припав до вподоби шанувальникам красуні. Всього за дві години з моменту публікації фотографії кількість лайків перевалилоа за 50 тисяч.
Зазначимо, що цей образ Ани Чері – відносно скромний. Як правило, вона любить покрасуватися перед фанатами в дуже відвертому вигляді, позуючи в провокативній білизні або ж взагалі без неї. Так, під час подорожі до Парижа красуня неодноразово радувала численну армію фоловерів, публікуючи знімки і відео, на яких вона вбрана в напівпрозорі комплекти, що підкреслюють всі вигини фігури.
До речі, саме в Парижі міс Гарсія отримала в подарунок від коханого обручку з величезним діамантом. Її читачі запереживали, що після заручин Ана Чері більше не буде радувати їх своїми принадами, однак їхні страхи виявилися марними, і дівчина продовжує тримати свою аудиторію в тонусі.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як Politeka повідомляла, Чері показала, чим її нагородила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.