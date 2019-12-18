Фитнес-модель Ана Чери решила в очередной раз напомнить пользователям сети, что ей есть, чем похвасться

Как сообщает Politeka.net, модельная карьера Аны Чери началась еще в 2006 году, ведь модельные дома не могли пройти мимо такой пышной красоты. За свою карьеру она работала с известными брендами, чью одежду рекламировала.

У девушки довольно плотный график, но ей удается выкроить время на свой блог в Instagram. В блоге девушка показывает свои соблазнительные снимки, на которых часто предстает в довольно откровенных нарядах. Кажется, модель совершенно не стесняется пользователей сети. Кроме того, она часто делиться секретами своего правильного питания и показывает результаты занятий спорта.

В этот раз соблазнительная модель предстала перед пользователями сети в совершенно ошеломляющем образе.

На новом снимке она позирует в комплекте для занятий спортом. Он состоит из короткого топа и лосин. На фитнес-модели они смотрятся просто великолепно. Тесный топик подчеркивает полную грудь, а лосины - пышные бедра модели. Ее волнистые волосы собраны в высокий хвостик, на лице минимум макияжа.

Пользователи сети восхитились внешностью девушки, а также выказали желание купить себе такой же комплект.

"Этот цвет выглядит потрясающе на тебе Ана✨💪🏽", "Вау потрясающая любовь!! 🙌 Я очень хочу купить эти ОМГ 😭💖", "На вас очень красивый костюмчик ❤️❤️❤️❤️", "Я просто смотрю на твою улыбку. Извините, не могу сосредоточиться на одежде, которую вы разработали".

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.