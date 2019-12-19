Звезды Instagram вовсю готовятся к Рождеству и Новому году

33-летняя американская фитнес-модель Ана Чери поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует в роскошном наряде

Скорее всего, красотка выбирает самые интересные наряды, в которых будет щеголять в дни новогодних праздников.

На фотографии девушка позирует в черных кожаных брюках с высокой талией и блузке со шнуровкой спереди, которая не скрывает, а наоборот подчеркивает пышные формы Аны Чери. Для съемок красотка ограничилась сдержанным макияжем, а волосы немного подкрутила плойкой.

Модель позирует на фоне лестницы, украшенной новогодними гирляндами.

Такой образ пришелся по нраву поклонникам красотки. Всего за два часа с момента публикации фотографии количество лайков перевалило за 50 тысяч.

Отметим, что этот образ Аны Чери – относительно скромный. Как правило, она любит покрасоваться перед фанатами в очень откровенном виде, позируя в провокативном белье или же вообще без него. Так, во время путешествия в Париж красотка неоднократно радовала многочисленную армию фолловеров, публикуя снимки и видео, на которых она наряжена в полупрозрачные комплекты, подчеркивающие все изгибы фигуры.

Кстати, именно в Париже мисс Гарсия получила в подарок от возлюбленного кольцо с огромным бриллиантом. Ее читатели запереживали, что после помолвки Ана Чери больше не будет радовать их своими прелестями, однако их страхи оказались напрасными, и девушка продолжает держать свою аудиторию в тонусе.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.