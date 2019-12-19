27-річна американська красуня Ебігейл Ретчфорд порадувала багатомільйонну армію шанувальників черговим гарячим знімком
На своїй сторінці в Instagram спекотна брюнетка поділилася фотографією, на якій позує в бюстгальтері без чашечок. Пікантні місця на грудях прикриває тільки мереживна нашивка.
На дівчині – бездоганний макіяж, а її розкішне волосся викличе заздрість не в однієї представниці прекрасної половини людства.
Образ Ебі доповнила трояндою.
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«Скажи мені більше», – підписала знімок міс Ретчфорд.
Фото зібрало вже понад 90 тисяч лайків і сотні коментарів зі словами захоплення.
Раніше ми розповідали про те, що модель вразила громадськість дуже відвертою фотографією, на якій позує абсолютно голою. Її тіло прикриває лише новорічна гірлянда з великими червоними лампочками. Груди красуня приховала руками.
Не секрет, що Ебігейл є володаркою розкішних форм, що зробило її однією з найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників у мережі. Крім того, вміння подати себе і тонко відчувати аудиторію допомогло їй розкрутити свій особистий профіль у соціальних мережах. У свій час саме Instagram дав дівчині можливість вести нинішнє розкішне життя, оскільки до цього вона змушена була працювати в трьох місцях, щоб оплатити рахунки.
Соцмережа сприяла просуванню як моделі, а укупі з розкішною фігурою і ляльковим обличчям допомогла зібрати пристойні статки йобзавестисть мільйонами шанувальників по всьому світу.
Нагадаємо, спекотна брюнетка Ебігейл Ретчфорд вбила наповал новим фото.