27-річна американська красуня Ебігейл Ретчфорд порадувала багатомільйонну армію шанувальників черговим гарячим знімком

На своїй сторінці в Instagram спекотна брюнетка поділилася фотографією, на якій позує в бюстгальтері без чашечок. Пікантні місця на грудях прикриває тільки мереживна нашивка.

На дівчині – бездоганний макіяж, а її розкішне волосся викличе заздрість не в однієї представниці прекрасної половини людства.

Образ Ебі доповнила трояндою.

«Скажи мені більше», – підписала знімок міс Ретчфорд.

Фото зібрало вже понад 90 тисяч лайків і сотні коментарів зі словами захоплення.

Раніше ми розповідали про те, що модель вразила громадськість дуже відвертою фотографією, на якій позує абсолютно голою. Її тіло прикриває лише новорічна гірлянда з великими червоними лампочками. Груди красуня приховала руками.

Не секрет, що Ебігейл є володаркою розкішних форм, що зробило її однією з найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників у мережі. Крім того, вміння подати себе і тонко відчувати аудиторію допомогло їй розкрутити свій особистий профіль у соціальних мережах. У свій час саме Instagram дав дівчині можливість вести нинішнє розкішне життя, оскільки до цього вона змушена була працювати в трьох місцях, щоб оплатити рахунки.

Соцмережа сприяла просуванню як моделі, а укупі з розкішною фігурою і ляльковим обличчям допомогла зібрати пристойні статки йобзавестисть мільйонами шанувальників по всьому світу.

Нагадаємо, спекотна брюнетка Ебігейл Ретчфорд вбила наповал новим фото.

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