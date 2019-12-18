Київська інста-діва дня не може прожити без нового лука

25-річна Олена Омович, прозвана за свою бізнесову жилку і фігуру українською Кім Кардашьян, продовжує радувати шанувальників свіжими публікаціями

Цього разу дівчина приміряла на себе два стильних образи.

На першому знімку вона позує в діловому бежевому жакеті з дуже глибоким вирізом, чорних лосинах і шкіряних чоботях, прикрашених принтом.

Другий образ вийшов більш фривольним. На Олені – короткі шорти, толстовка і чорні чоботи на стійкому каблуці.

На обох фото звертає на себе увагу солідний букет величезних троянд, а також остання модель iPhone – 11 Pro.

У коментарях користувачі віддали перевагу класичному стилю, а деякі знову ж таки не змогли обійти стороною надмірну стрункість красуні.

«Класика просто Супер», «Клас! чудово!», «Жесть яка ж худа!!!! хочу хоч раз вас в живу побачити!», «У мене руки як у вас ноги», «ти просто спортивна», – пишуть фоловери.

Раніше ми розповідали про те, що Омович вразила студійними кадрами, де видно пікантні частини її тіла.

Не встигла у зірки мережі відбутися нова фотосесія, дівчина тут же виклала знімки на сторінку. На фото вона підняла ногу - поза вельми провокуюча. На Олені - чорний піджак під пояс - білизни під ним немає, і якесь взуття чи панчохи. З одягу - все. Модель майстерно підняла ногу і заклично дивиться в камеру.

Зібране у високий хвіст волосся і яскравий макіяж, зокрема, яскраво-червона помада на губах дівчини, - доповнили дещо "агресивний" образ 25-річної моделі.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

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