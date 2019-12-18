Киевская инста-дива дня не может прожить без нового лука

25-летняя Алена Омович, прозванная за свою бизнес-жилку и фигуру украинской Ким Кардашьян, продолжает радовать поклонников свежими публикациями

В этот раз девушка примерила на себя два стильных образа.

На первом снимке она позирует в деловом бежевом жакете с очень глубоким вырезом, черных лосинах и кожаных сапогах, украшенных принтом.

Второй образ получился более фривольным. На Алене – короткие шорты, толстовка и черные полусапожки на устойчивом каблуке.

На обеих фото обращает на себя внимание солидный букет огромных роз, а также последняя модель iPhone – 11 Pro.

В комментариях пользователи отдали предпочтение классическому стилю, а некоторые опять же не смогли обойти стороной излишнюю стройность красотки.

«Классика просто Супер», «Класс! прекрасно!», «Жесть какая же худая!!!! хочу хоть раз вас в живую увидеть!», «У меня руки как у вас ноги», «ты просто спортивная», – пишут фолловеры.

Ранее мы рассказывали о том, что Омович поразила студийными кадрами, где видны пикантные части ее тела.

Не успела у звезды сети состояться новая фотосессия, девушка тут же выложила снимки на страницу. На фото она подняла ногу - поза весьма провоцирующая. На Алене - черный пиджак под пояс - белья под ним нет, и какая-то обувь, либо чулки. Из одежды - все. Модель искусно подняла ногу и призывно смотрит в камеру.

Собранные в высокий хвост волосы и яркий макияж, в частности, алая помада на губах девушки - дополнили несколько "агрессивный" образ 25-летней модели.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.