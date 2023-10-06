Певица Надя Дорофеева рассказала о непростом периоде в жизни, из-за чего у нее появились новые сложности.

Вокруг Нади Дорофеевой, которая является тренером в программе "Голос країни-13", и ресторатора Миши Кацурина начали появляться слухи о том, что она может быть беременной от него. Дороыфеева не только рассказала о стрессе, проблемах и новом клипе, но еще и ответила на эти слухи в интервью радиостанции "Наше радио".

Недавно в сети начали распространяться слухи о том, что Надя Дорофеева может быть беременной от Миши Кацурина, и что ее якобы заметили на приеме у гинеколога. Надя Дорофеева прокомментировала эти слухи и опровергла их, уточнив, действительно ли это правда.

Дорофеева также рассказала о сложной работе и стрессе, из-за которого просто боится заводить в такой период детей. Она часто на гастролях, занимается работой и новыми композициями, а с материнством придется приостановить работу.

По ее словам, отсутствие материнства правда обусловлено ее напряженным графиком работы и постоянными стрессами: "С такими стрессами это невозможно. Нужно взять отпуск".

Также Дорофеева решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Как тебе в тренерском кресле этого сезона?", - написала фанатка.

"Этот сезон абсолютно другой. Мощный и эмоциональный. Он дался немного сложнее. Новые правила, обновленный состав. Не знаешь, чего ждать на каждом этапе. Я много нервничала за своих) Все увидите", - написала Надя в ответ.

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